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برلمان

أيمن أبو العلا يطلق مبادرة "شجع غيرك" لتحسين الحالة النفسية لمصابي كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:12 م
النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
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فريدة محمد
أطلق الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مبادرة حملت عنوان "شجع غيرك" بهدف دعم المصابين والمتعافين من فيروس كورونا نفسيا.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هناك ضغوط نفسية كبيرة يتعرض لها المصابين بفيروس كورونا، وصلت في بعض الحالات إلى التنمر، فضلا عن الذي يعانيه أهالي المتوفين بسبب الفيروس أحيانا، وهو الأمر الذي يتطلب مساندتهم نفسيا، حرصا على عدم تعرضهم لأي تأثيرات سلبية.

وأوضح أبو العلا، أن المبادرة تقوم على عرض تجارب المتعافين من فيروس كورونا في التعامل مع المرض وكيفية الانتصار عليه وصولا إلى مرحلة الشفاء، مشيرا إلى أن هذه النماذج ستكون قدوة للحالات المصابة، كما أنها ستكون بمثابة جرس إنذار للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بالفيروس.

ودعا عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من خلال مبادرته "شجع غيرك" كل المتعافين لعرض حكايتهم مع المرض بداية من الإصابة وصولا لمرحلة الشفاء، مرورا بظهور الأعراض وكيفية التعرف على الإصابة وكذلك مرحلة العزل الصحي سواء كانت في المستشفيات أو في المنزل.

ولفت الدكتور أيمن أبو العلا، إلى أن هذه المبادرة وما ستتضمنه من حكايات عن الأمل في الشفاء والقدرة على هزيمة المرض ستكون بمثابة جرعة طاقة إيجابية كبيرة للجميع في إطار الدعم النفسي للمصابين والمتعافين وجميع المواطنين.
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