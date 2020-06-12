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ديني

"خريجي الأزهر" تنعى محمد نيازى شهيد تفجير مسجد الجامع بكابول

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:26 م
خريجي الأزهر تنعى
خريجي الأزهر تنعى محمد نيازى شهيد تفجير مسجد الجامع بكابول
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محمد شحتة
نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، الدکتور محمد أياز نيازی خطيب مسجد الجامع بوزير أکبر خان بعاصمة کابول، أفغانستان، والذي استشهد في انفجار المسجد

تخرج الشيخ الفقيد من جامعة الأزهر،  حيث نال درجة الدکتوراة بمرتبة الشرف، وهو أستاذ بجامعة کابول بکلية الشريعة، ومتخصص فی القراءت العشر.

وتتقدم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بخالص التعازي لأسرته ووزارة التعلیم العالي و بالأخص جامعة کابول، ولأساتذة کلية الشريعة و تلامذتها ومشايخ الأزهر الشريف الذی درس عندهم الفقيد.

ونددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتفجبرات الإرهابية لعبوات ناسفة داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم، مما أودى بحياة أربعة مصلين على الأقل، من بينهم إمام المسجد، وإصابة كثيرين. 

وقالت المنظمة في بيان لها: إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف دين الإسلام، بل ويخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) [الحج: ٤٠]. 

وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد في كل مكان وزمان. 

وأضاف بيان المنظمة أن تخريب المساجد محاربة لله تعالى ورسوله، مستشهدا بقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة: ١١٤].  

وتوجهت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.
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