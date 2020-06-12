أخبار الرياضة.. إصابة 3 حكام بفيروس كورونا.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إلغاء الدوري

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





أصيب 3حكام بفيروس كورونا بعدما اثبتت مسحة الفيروس ايجابية العينات ويخضعون فى الوقت الراهن الى تلقى بروتوكول العلاج .





