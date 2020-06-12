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رياضة

أخبار الرياضة.. إصابة 3 حكام بفيروس كورونا.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إلغاء الدوري

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:28 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أصيب  3حكام بفيروس كورونا بعدما اثبتت مسحة الفيروس ايجابية العينات ويخضعون فى الوقت الراهن الى تلقى بروتوكول العلاج .

يترقب الوسط الرياضى صدور قرار حكومى بعودة النشاط الرياضي أو إلغاء الدورى الممتاز خلال الأيام القليلة القادمة.

يخطط مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لجعل فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، الأعلى دخلا في الريدز بدلا من النجم المصري محمد صلاح، من أجل اقناعه بالاستمرار مع الفريق.

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء،صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءًا من يوم 15 يونيو الجاري.

يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي القاهرة اليوم بناء علي اذن من محمود الخطيب رئيس النادي  إلي بلاده سويسرا لقضاء أجازة خاصة تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلي أسبوعين .

تلقي مسئولو الأهلي بعض الاتصالات الودية من الإسماعيلي للإستفسار عن موقف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق والمعار لنادي سموحة.

كشف المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق عن إجراء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعديلات مؤقتة على لائحة انتقالات اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم. 

نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق صورة جديدة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



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