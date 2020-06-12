أهم الأخبار.. تطور كبير فى انتشار كورونا فى السعودية.. إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:









أثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء.









أصيب 3حكام بفيروس كورونا بعدما أثبتت مسحة الفيروس ايجابية العينات ويخضعون فى الوقت الراهن الى تلقى بروتوكول العلاج .









أعلنت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات لحماية افراد الاسره، من فيروس كورونا، وكيفية تنظف وتطهر الأسطح.









أعلنت الأمانة العامة بالمدينة المنورة في السعودية، اليوم الجمعة، عن امتلاء المسجد النبوي بالمصلين فوق طاقته الاستيعابية، لذا تم تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لاكتمال الطاقة الاستيعابية فيه.









وصلت دراسة علمية إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير مناعة داخل جسم الشخص لفيروس كورونا، وطبقا لبحث خبراء المناعة ، فإن الحماية تستمر ضد الفيروس المستجد حتى 17 عاما.









قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة إن أهم إجراء وقائي في تلك المرحلة ، هو ارتداء الكمامات، لافتا إلى أنه من أهم قرارات الدولة الفترة الماضية أنها جعلتها إلزامية على جميع المواطنين.









سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









نشر النجم كريم قاسم على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به صورة تجمعه بوالده وعلق عليها " المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا. وقضينا اليوم كله سوا"









أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استمرار توافد المتبرعين بالبلازما على بنك بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي والذى يعد إضافة جديدة فى الخدمات الطبية التى تقدمها المنظومة الطبية بالجامعة لمصابي فيروس كورونا









قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التظاهرات المنددة بالعنصرية في المملكة المتحدة خطفها متطرفون راديكاليون كانوا يهاجمون التماثيل الوطنية لفرض رقابة على ماضي بريطانيا.