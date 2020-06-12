AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. تطور كبير فى انتشار كورونا فى السعودية.. إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:26 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
Advertisements
عمرو خليفة
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:


أثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا  التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء.


أصيب  3حكام بفيروس كورونا بعدما أثبتت مسحة الفيروس ايجابية العينات ويخضعون فى الوقت الراهن الى تلقى بروتوكول العلاج .


أعلنت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات لحماية افراد الاسره، من فيروس كورونا، وكيفية تنظف وتطهر الأسطح.


أعلنت الأمانة العامة بالمدينة المنورة في السعودية، اليوم الجمعة، عن امتلاء المسجد النبوي بالمصلين فوق طاقته الاستيعابية، لذا تم تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لاكتمال الطاقة الاستيعابية فيه. 


وصلت دراسة علمية إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير مناعة داخل جسم الشخص لفيروس كورونا، وطبقا لبحث خبراء المناعة ، فإن الحماية تستمر ضد الفيروس المستجد حتى 17 عاما.


قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة إن أهم إجراء وقائي في تلك المرحلة ، هو ارتداء الكمامات، لافتا إلى أنه من أهم قرارات الدولة الفترة الماضية أنها جعلتها إلزامية على جميع المواطنين.


سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


نشر النجم كريم قاسم على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به صورة تجمعه بوالده وعلق عليها " المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا. وقضينا اليوم كله سوا"


أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استمرار توافد المتبرعين بالبلازما على بنك  بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي والذى يعد إضافة جديدة فى الخدمات الطبية التى تقدمها المنظومة الطبية بالجامعة لمصابي فيروس كورونا


قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التظاهرات المنددة بالعنصرية في المملكة المتحدة خطفها متطرفون راديكاليون كانوا يهاجمون التماثيل الوطنية لفرض رقابة على ماضي بريطانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا

أحمد داود يجري مسحة كورونا بعد مخالطة رجاء الجداوي

بشرى سارة.. السعودية تعلن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي بهذه الشروط

لأول مرة منذ 71 يوماً.. السعودية تفتح أبواب المسجد النبوي أمام المصلين في الفجر.. صور

شاهد.. لحظة فتح المسجد النبوي أبوابه للمصلين

ترشيحاتنا

حرامي النفط والغاز.. أردوغان يلف الحبل حول رقبته بمغامرات عسكرية فاشلة واقتصاد متدهور

الصين تبدأ تجربة لقاح كورونا المحتمل على المسافرين إلى الخارج

بمكياج صارخ.. ريهام سعيد تستعرض جمالها على انستجرام

تستمر أسبوعين.. 4 أسباب وراء إجازة مدرب الأهلي في سويسرا

في عيد وذكرى ميلادهما.. صور جمعت جميلة بجدها محمد عوض

باتخاذ 3 قرارات.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إلغاء الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية