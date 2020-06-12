بملابس الصيف.. ديميت أوزديمير بإطلالة جريئة على الانستجرام

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها بـ صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة صيفية ناعمة وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.
وارتدت ديميت اوزديمير فستان باللون الأبيض بقصة مفتوحة من منطقة الصدر باللون الأبيض و مزركش باللون بالورد الأحمر، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير الإطلالة بماكياج ناعم؛ حيث اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الأحمر، مع وضع اى لاينر لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في إرتداء الاكسسورات؛ حيث ارتدت قلادة باللون الذهبي مع نظارة شفافة، لتكتمل بذلك إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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