مجموعة نساء يثيرن الرعب برقصتهن على جسر زجاجي معلق.. شاهد

تسببت مجموعة من السائحات الصينيات، في حالة من الذعر بعد الرقص بشكل فوضوي، على جسر معلق ذي قاع زجاجي، ليصعد ويهبط الجسر على ارتفاع ٤٠٠ قدم.

وتظهر لقطات مرعبة صفين من النساء ، بدين في منتصف عمرهن ، وهن يرقصن بحماس على جسر معلق في بقعة ذات مناظر خلابة في مدينة هانجتشو بشرق الصين.

وسُمع حارس أمن يصيح "توقفن عن الرقص سوف ينهار الجسر وهو يشاهد رقص المجموعة في رعب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يعتقد أن مجموعة النساء كن يصورن مقطع فيديو على موقع Doyin الصيني الذي يشبه Tiktok ، وهو عبارة عن منصة لوسائل التواصل الاجتماعي يشتهر بها مثل هذا المحتوى.

وقع الحادث مؤخرا فى حديقة طبيعية فى هانجتشو بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين ، وفقا للتقارير.



