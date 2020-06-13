بيكلموا أهلهم كل يوم ومحدش يخرج بكمامة قماش.. رسائل هامة من أطباء عزل العريش







وقال الدكتور خالد عبد الرحمن بحرى، عضو فريق العزل الطبي بالعريش، إن رسالته لكل مواطن أن يعتبر كل من حوله مصابين، ويبدأ بنفسه باتخاذ إجراءات الحماية والوقاية بالتزام بيته، وإذا دعت الضرورة للخروج أن يرتدي كمامة طبية وليس قماشية، إضافة لاتباع إجراءات النظافة خصوصا فيما يتعلق بالقدمين بترك الحذاء خارج المنزل والتنظيف الجيد. وجه أطباء العزل من داخل قسم العزل بمستشفى العريش العام محافظة شمال سيناء رسالة إلى المجتمع السيناوي، خاصة بعد زيادة الحالات الإيجابية بفيروس كورونا ، أنه على كل شخص فور ظهور الأعراض التوجه للمستشفى لعمل إجراءات سريعة للاطمئنان ووقاية نفسه والجميع من حوله.وقال الدكتور خالد عبد الرحمن بحرى، عضو فريق العزل الطبي بالعريش، إن رسالته لكل مواطن أن يعتبر كل من حوله مصابين، ويبدأ بنفسه باتخاذ إجراءات الحماية والوقاية بالتزام بيته، وإذا دعت الضرورة للخروج أن يرتدي كمامة طبية وليس قماشية، إضافة لاتباع إجراءات النظافة خصوصا فيما يتعلق بالقدمين بترك الحذاء خارج المنزل والتنظيف الجيد.





وأضاف أن الطاقم يضم فريقا من أطباء وممرضين وعمال، لمتابعة المريض على مدار 24 ساعة، من خلال دوريات تناوب ويقيمون جميعهم فى مقر مخصص لهم داخل القسم لا يتم مغادرته لمدة أسبوعين.









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وأوضحت الدكتورة مروة حسن محمد، عضو الفريق، أن فريق العمل يتناوب على خدمة المريض بواقع 3 نوبتجيات، والتي تبدأ من منتصف الليل حتى الصباح، ثم شيفت من الصباح حتى الساعة الـ2 عصرا والثالث يمتد حتى منتصف الليل، مع مراعاتهم كل الاحتياطات لعدم انتقال العدوى إليهم. وأوضحت الدكتورة مروة حسن محمد، عضو الفريق، أن فريق العمل يتناوب على خدمة المريض بواقع 3 نوبتجيات، والتي تبدأ من منتصف الليل حتى الصباح، ثم شيفت من الصباح حتى الساعة الـ2 عصرا والثالث يمتد حتى منتصف الليل، مع مراعاتهم كل الاحتياطات لعدم انتقال العدوى إليهم.







وأكدت أنه يتم لتعامل مع المريض بشكل مباشر لإعطاء الأدوية المقررة له والعمل على تهدئته، خاصة فى بداية تلقيه علم إصابته بالفيروس بالتقليل بقدر الإمكان من الصدمة.





أما الدكتور محمد الحديدي، عضو الفريق، فقال إن أفراد الفريق الطبي يتواصلون مع أسرهم "أون لاين "عبر الكاميرات للاطمئنان على أطفالهم وأولادهم وطمأنتهم عليهم، وهذا يمثل دافعا معنويا لهم لاستكمال الرسالة الإنسانية للمهنة.





من جانبه، قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الطاقم الطبي من هيئة التمريض والأطباء متواجدون في أقسام العزل بالمستشفيات التي حددتها الوزارة على مدار الساعة، ويتواصلون مع زملائهم الآخرين فى المستشفيات أو استدعاء أى طلب هاتفيا، ليصل للباب ثم يستلمونه بعد المرور على بوابات وإجراءات مشددة تحسبا لنقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، أن قسم العزل والحميات بالمستشفى بدأ بتخصيص جناح فى المستشفى مجهز تجهيز فندقي، وهو قسم الحجز رقم 1 المخصص لاستقبال حالات كورونا ويضم 4 غرف، ويوجد حاليا 3 أقسام أخرى جاهزة لاستقبال الحالات فى حالة زيادة العدد، وهى بمبنى المستشفى الجديد والذي يسع من 100 إلى 150 حالة.

