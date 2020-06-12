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أخبار العالم

من أموال دافعي الضرائب.. نجل وحفيد ترامب في رحلة صيد بمنغوليا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت شبكة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" عن قيام نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحفيده، برحلة صيد إلى منغوليا، من أموال دافعي الضرائب بتكلفة 75 ألف دولار. 

ووفقا للإذاعة البريطانية فإن نجل ترامب قام بالرحلة في أغسطس الماضي، حيث  اصطاد دونالد ترمب جونيور نوعًا نادرًا من الخراف الجبلية، وهو خروف أرغالي الذي يعدّ كنزًا وطنيًا في منغوليا.

وأشارت منظمات حقوقية أمريكية إلى أن جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة تحمّل معظم تكاليف الرحلة، بما في ذلك تكاليف تأمين نجل ترمب وحفيده.

وقال باحثون إن أسرة ترامب قامت برحلات خلال فترة حكمه تقدر بـ 12 مرة ضعف رحلات عائلة الرئيس السابق باراك أوباما. 

فيما قال أحد مساعدي نجل ترمب لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن «الرحلة التي استغرقت 80 يومًا كانت على نفقته الخاصة، باستثناء الحراسة المخصصة له».

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