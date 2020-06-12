بسبب كورونا.. غلق فروع محاكم مجلس الدولة في 5 محافظات.. مستندات

بسبب كورونا حصل موقع "صدى البلد" الاخباري، على بيان الأمانة العامة بالدوائر والمحاكم المنعقدة بمجمع فروع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو 2020 التى تعمل باليوم والتاريخ، وتلك التى تم غلقها وإرجاء البت في انعقادها خلال شهر يونيو.

















والدوائر والمحاكم المنعقدة بفروع مجلس الدولة التى تعمل في شهر يونيو وفقًا لبيان الأمانة العامة وبالترتيب الوارد بهذا البيان هى فروع مجلس الدولة في أربعة عشرة محافظة هى محافظات المنيا والفيوم والأقصر وأسوان وأسيوط وبنى سويف والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية وبور سعيد ودمياط والإسكندرية.









أما عن الدوائر والمحاكم بفروع مجلس الدولة التى تم غلقها وإرجاء البت في انعقادها خلال شهر يونيو 2020 وفقًا لبيان الأمانة العامة وبالترتيب الوارد به فهى فروع مجلس الدولة في خمس محافظات هى : سوهاج وقنا والدقهلية والشرقية والغربية.





للتفاصيل أضغط هنا



