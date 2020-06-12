AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب كورونا.. غلق فروع محاكم مجلس الدولة في 5 محافظات.. مستندات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:42 م
مجلس الولة
مجلس الولة
Advertisements
كتب محمد زهير
بسبب كورونا حصل موقع "صدى البلد" الاخباري، على بيان الأمانة العامة بالدوائر والمحاكم المنعقدة بمجمع فروع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو 2020 التى تعمل باليوم والتاريخ، وتلك التى تم غلقها وإرجاء البت في انعقادها خلال شهر يونيو.




والدوائر والمحاكم المنعقدة بفروع مجلس الدولة التى تعمل في شهر يونيو وفقًا لبيان الأمانة العامة وبالترتيب الوارد بهذا البيان هى فروع مجلس الدولة في أربعة عشرة محافظة هى محافظات المنيا والفيوم والأقصر وأسوان وأسيوط وبنى سويف والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية وبور سعيد ودمياط والإسكندرية.


أما عن الدوائر والمحاكم بفروع مجلس الدولة التى  تم غلقها وإرجاء البت في انعقادها خلال شهر يونيو 2020 وفقًا لبيان الأمانة العامة وبالترتيب الوارد به فهى فروع مجلس الدولة في خمس محافظات هى : سوهاج وقنا والدقهلية والشرقية والغربية.

للتفاصيل أضغط هنا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة يستجيب للإجراءات الاحترازية لقضاته ومتقاضيه من وباء كورونا بعد انفراد صدى البلد.. والحق في التعقيب

مجلس الدولة يستأنف جلساته السبت المقبل مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

9 قواعد ضرورية.. رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا باستئناف العمل جزئيا بالقسم القضائي

قطار المحاكمات.. تأجيل محاكمة متهمة في واقعة اختلاس أموال من جمعية أعضاء نقابة أطباء الأسنان.. مد أجل الحكم على 3 متهمين بعرض رشوة على رئيس استقبال المرضى بـ قصر العيني

أمين مجلس الدولة يكلف التفتيش الفنى بمتابعة إلزام القضاة بالإنجاز والعمل في الصيف

مجلس الدولة يسجل أولى حالات الوفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بإجمالي 119942 حالة.. السعودية تسجل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

نبيل الحلفاوي: زينة خالد الغندور وحدت جماهير القطبين

شاهد.. المسجد النبوي يمتلئ بالمصلين فوق طاقته الاستيعابية

البابا تواضروس: أزمة كورونا جعلت كثيرا من الناس في حالة احتياج.. ونصلي من أجل الفقراء

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل