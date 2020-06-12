AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

المغفلة.. عرض مسرحي على قناة الثقافة.. الخميس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:16 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

تعرض قناة وزارة الثقافة علي اليوتيوب، ضمن مبادرة "اضحك_ فكر_ اعرف"، المسرحية الغنائية "المغفلة" إحدى روائع الكاتب انطون تشيخوف، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، وهي من إنتاج قطاع شئون الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح، والمسرح القومي ومسرح المواجهة.


"المغفلة" من إخراج الفنان سامح بسيونى، وتحليل صوتي المخرج الكبير سمير العصفوري، يعقبها لقاء مع المؤلف والناقد الدكتورعلاء عبد العزيز.

 

وكانت وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية أطلقت مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، ضمن خطة الدولة للحفاظ على المواطنين من جائحة كورونا التي تهدد للعالم، وجاءت المبادرة للحفاظ على المواطنين وحمايتهم من الإصابة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الثقافة تبث عرض أليس في بلاد العجائب على يوتيوب

الثقافة تطور مبادرتها الإلكترونية وتعتمد التدريب عن بعد للموهوبين

اتعلم التمثيل وابدأ حلمك من البيت.. مبادرة تطلقها وزارة الثقافة مجانا

وزارة الثقافة تروى مشوار يوسف وهبى على قناتها باليوتيوب

وزير الثقافة تطلق مبادرة مسرحية لإعادة اكتشاف كنوز المؤلفات العالمية

الخميس.. مناظرة فرج فودة على يوتيوب هيئة الكتاب

ترشيحاتنا

موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

بـ صورة مع والده.. كريم قاسم يعلن شفاءه من فيروس كورونا

حذر من التقبيل.. أمجد الحداد: ارتداء الكمامات أهم إجراء وقائي ضد كورونا

نشرة أخبار الحوادث: قصة شيري هانم وزمردة من البداية.. المتهمتان بحثتا عن الثراء السريع من بوابة الدعارة.. مباحث الآداب ترصد أحدث أساليب ممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بـ فيروس كورونا

بعد ٥ موظفين ومدير فنى بالجبلاية.. إصابة ٣ حكام بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية