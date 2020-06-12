المغفلة.. عرض مسرحي على قناة الثقافة.. الخميس

تعرض قناة وزارة الثقافة علي اليوتيوب، ضمن مبادرة "اضحك_ فكر_ اعرف"، المسرحية الغنائية "المغفلة" إحدى روائع الكاتب انطون تشيخوف، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، وهي من إنتاج قطاع شئون الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح، والمسرح القومي ومسرح المواجهة.





"المغفلة" من إخراج الفنان سامح بسيونى، وتحليل صوتي المخرج الكبير سمير العصفوري، يعقبها لقاء مع المؤلف والناقد الدكتورعلاء عبد العزيز.

وكانت وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية أطلقت مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، ضمن خطة الدولة للحفاظ على المواطنين من جائحة كورونا التي تهدد للعالم، وجاءت المبادرة للحفاظ على المواطنين وحمايتهم من الإصابة.