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وزيرة الإعلام اللبنانية: لا نية لإقالة حاكم المصرف المركزي.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:18 م
منال عبد الصمد، وزيرة
منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية
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اسراء صبري
قالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن حاكم مصرف لبنان أعطى قرارا بتطبيق الإجراءات الخاصة بالتمييز بين أنواع الصرافين بالبنوك، وهم الصرافون المرخص لهم وغير المرخص لهم، نافية الشائعات المترددة حول إقالة حاكم المصرف المركزي.


وأشارت منال عبد الصمد، خلال مؤتمر صحفي ، إلى أن الصرافين المرخصين من الحكومة وضعت لهم آلية مخصصة حتى يتمكنوا من الحصول على الأموال، بالإضافة إلى أن الحكومة اللبنانية وعدت الصرافين بأن يتم إضافة كميتها ووضعها تحت تصرف الصرافين.


وشددت وزيرة الإعلام اللبنانية على أن في حالة حدوث أي خلل أو خطأ من قبل الصرافين المرخصين سيتم سحب الرخصة الخاصة بهم وإحالتهم إلى الهيئة المصرفية العليا، موضحة أن بالنسبة للصرافين غير المرخصين سيتم التعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية والأمنية.

وتابعت : أنهم سيتخذون إجراءات رقابية وأمنية وقضائية صارمة، وذلك من أجل وضع حد لتلك التجاوزات والأخطاء.

وأضافت أن الدولة ستقوم بضخ الدولار في الأسواق من ناحية، ومن ناحية أخرى ستقوم بضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية، وذلك حتى لا تتيح الدولة أي فرصة لوجود تلك التجاوزات.
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