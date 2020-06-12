حريق في غواصة نووية فرنسية.. شاهد

اندلع حريق على متن غواصة نووية تابعة للجيش الفرنسي أثناء تواجدها في ميناء تولون، حسبما أكدت وسائل إعلام فرنسية.





لم يتسبب الحريق في إصابة أي من الموجودين على الغواصة الفرنسية، وأوضحت السلطات المحلية أنه لم تكن هناك أي مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة، بحسب صحيفة "ليبراسيون".





وشب الحريق في غواصة نووية فرنسية تقف في ميناء تولون الفرنسي على البحر المتوسط للصيانة والإصلاحات.





سيطر رجال الإطفاء على الحريق، حيث تم إخلاء الغواصة دون وقوع إصابات.





ورصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام فرنسية، تصاعد دخان أبيض نتيجة الحريق الذي اندلع في الغواصة الفرنسية.