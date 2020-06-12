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اقتصاد

خبير اقتصادي: مصر خاضت معارك حاسمة في التنمية والإصلاح ومحاربة الإرهاب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:01 م
نمو اقتصادي
نمو اقتصادي
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ولاء عبدالكريم
قال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن مصر خاضت خلال 6 سنوات الأخيرة من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي معارك عديدة في التنمية والإصلاح وضد الإرهاب وتجاوزت العديد من التحديات الضخمة علي جميع المستويات.

وأضاف «حسني»، أن معركة الإصلاح والتنمية من أبرز المعارك التي خاضها الرئيس السيسي في أوقات صعبة حيث شهدت مصر خلال السنوات الماضية أكبر عملية إصلاح في العالم والأجرأ في تاريخ مصر الحديث.

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وأشار إلى أن النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد والمشروعات القومية في البنية التحتية والمدن الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين تعد علامة بارزة في مجال التنمية والإصلاح.

وأكد أن مصر اهدت للعالم العربي نموذج يحتذي به في الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذها أجرأ عملية إصلاح اقتصادي ما شهدته من تحديات ضخمة في تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الإرهاب التي تعد من أخطر المعارك التي ما زالت مستمرة.

وتابع ان الرئيس السيسي اختار سلاح الإصلاح الاقتصادي والتنمية بجدية واعطي إهتمام والأولوية للشباب من أجل إعداد جيل جديد من الشباب الوطني لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح».

وأردف: مهما كانت التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها العالم جميعًا في ظل جائحة كورونا ستمضي مصر والقيادة السياسية نحو التنمية الشاملة وسنتجاوز معا حكومة وقطاع خاص التحديات لنحكي لأولادنا والأجيال القادمة ان لهذا البلد قائد جرئ وان القطاع الخاص كان مشارك بفاعلية وله دور بارز في التنمية.
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