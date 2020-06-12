في استعراض لأحداث الأسبوع.. أحمد مجدي: بيان مصر بشأن ملف سد النهضة كان حاسما.. فيديو

قال الإعلامى أحمد مجدي إن استئناف مفاوضات سد النهضة، بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، كان من أبرز أحداث الأسبوع الماضي.





وأشاد مجدى خلال تقديمه برنامج "آخر الأسبوع" عبر قناة "صدى البلد"، ببيان مجلس الأمن برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صدر الثلاثاء الماضي؛ بشأن ملف سد النهضة، قائلا:" بيان كان شديد الدقة والوضوح والحسم".





وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال الثلاثاء الماضي إن الاجتماع أسفر عن 7 قرارات هامة فى ملف سد النهضة بعد الدعوة التي تلقتها مصر من السودان.





وجاءت قرارات مجلس الأمن القومي كالتالي:

- مصر مستعدة دائما للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

- دعوة وزير الري السوداني باستئناف المفاوضات جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها.

يجب تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات لكي لا تكون أداة جديدة للمماطلة والتنصل.

- الدعوة صدرت في اليوم الذي أكدت فيه إثيوبيا اعتزامها ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق.

- قرار إثيوبيا يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ

-مصر ستشارك في الاجتماع لاستكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق رغم ما سبق.

-مشاركة مصر تأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.