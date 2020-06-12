AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خوفا من إصابتهم بـ كورونا.. مخاطر منع الآباء من تطعيم أطفالهم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:38 م
تطعيمات الأطفال
تطعيمات الأطفال
Advertisements
آية التيجي
يناشد بعض النواب والآباء بضرورة تأجيل التطعيمات لفترة مؤقتة، وذلك لعدم تعرض الأطفال للإصابة بـ فيروس كورونا نتيجة التعرض الزحام والتجمعات من قبل الأمهات والأطفال.

وأشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من  قبل باحثين في كلية إيموري بجامعة رولينز للصحة العامة بأتلانتا، إلى أن ثلث الآباء لا يقومون بـ تطعيم أطفالهم في الوقت المحدد، وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعرض الأطفال لأمراض أخرى خطيرة.

اقرأ أيضا | تعرضك لفيروس كورونا.. علامات تؤكد ضعف مناعتك

ووجد الباحثون أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم 23 بالمائة من الأمهات والآباء امتنعوا عن تطعيم أطفالهم وإعطائهم اللقاحات المقررة صرفها لهم في الفترة الأخيرة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفاد الباحثون، أن النتائج تؤكد حاجة أطباء الأطفال لتوضيح أهمية حصول الأطفال على اللقاحات للآباء في الوقت المحدد، وذلك لتجنب إصابة الأطفال بالأمراض المعدية ومضاعفاتها.

وأشار الباحثون، إلى أن عدم تلقيح الأطفال الصغار يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها، كأمراض الحصبة الألمانية والتهاب الكبد B، جدري الماء، لقاحات الأنفلونزا، السعال الديكي، شلل الأطفال، النكاف، واللقاحات الرئوية.

وتابع الباحثون، أن عدم حصول الأطفال على اللقاحات يمكن أن يضعف من مناعتهم ايضا، ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي، والذي يمكن أن يكون أحد أقوى الأسباب في الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتورة جولي بيتينغر عالمة سلامة اللقاحات في مستشفى بي سي للأطفال، إن عدم تطعيم الأطفال قد يعرض لأمراض أخطر من فيروس كورونا، مثل: شلل الأطفال، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأطفال سابقا، بالإضافة إلى تفشي هذه الأمراض بين الأطفال من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة غير متوقعة.. الأطفال معرضون لفيروس كورونا كالكبار

يونيسيف: 15 مليون طفل معرضون لعدم الحصول على لقاحات بسبب كورونا في الشرق الأوسط

أضرار تصيب الأطفال بسبب الاستخدام المفرط للموبايل.. فيديو

نقص التطعيمات يعرض أطفال بلد أفريقي للخطر

ترشيحاتنا

المجني عليهن حوامل.. انتحار مزارع بعد طعنه زوجته وأطفاله وزوجة أخيه بسلاح أبيض

من ضحكات سعادة الأطفال لدماء أبيهم وصراخ أمهم.. حكاية قتيل بولاق الدكرور

علاج كورونا بالوصفات الشعبية.. ماذا قال خطيب المسجد النبوي عن أصحابها؟

أمطار غزيرة وعاصفة ترابية.. الأرصاد تحذر: طقس السبت غير مستقر

الداخلية تستجيب لـ صدى البلد وتضبط متهما "شرّح" شقيقين بالسيدة زينب.. فيديو

شروط الحصول على سيارة لذوي القدرات الخاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

نصيحة للرجال .. تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ