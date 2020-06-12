خوفا من إصابتهم بـ كورونا.. مخاطر منع الآباء من تطعيم أطفالهم

يناشد بعض النواب والآباء بضرورة تأجيل التطعيمات لفترة مؤقتة، وذلك لعدم تعرض الأطفال للإصابة بـ فيروس كورونا نتيجة التعرض الزحام والتجمعات من قبل الأمهات والأطفال.
وأشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في كلية إيموري بجامعة رولينز للصحة العامة بأتلانتا، إلى أن ثلث الآباء لا يقومون بـ تطعيم أطفالهم في الوقت المحدد، وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعرض الأطفال لأمراض أخرى خطيرة.
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وأشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في كلية إيموري بجامعة رولينز للصحة العامة بأتلانتا، إلى أن ثلث الآباء لا يقومون بـ تطعيم أطفالهم في الوقت المحدد، وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعرض الأطفال لأمراض أخرى خطيرة.
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ووجد الباحثون أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم 23 بالمائة من الأمهات والآباء امتنعوا عن تطعيم أطفالهم وإعطائهم اللقاحات المقررة صرفها لهم في الفترة الأخيرة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأفاد الباحثون، أن النتائج تؤكد حاجة أطباء الأطفال لتوضيح أهمية حصول الأطفال على اللقاحات للآباء في الوقت المحدد، وذلك لتجنب إصابة الأطفال بالأمراض المعدية ومضاعفاتها.
وأشار الباحثون، إلى أن عدم تلقيح الأطفال الصغار يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها، كأمراض الحصبة الألمانية والتهاب الكبد B، جدري الماء، لقاحات الأنفلونزا، السعال الديكي، شلل الأطفال، النكاف، واللقاحات الرئوية.
وتابع الباحثون، أن عدم حصول الأطفال على اللقاحات يمكن أن يضعف من مناعتهم ايضا، ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي، والذي يمكن أن يكون أحد أقوى الأسباب في الإصابة بفيروس كورونا.
وقال الدكتورة جولي بيتينغر عالمة سلامة اللقاحات في مستشفى بي سي للأطفال، إن عدم تطعيم الأطفال قد يعرض لأمراض أخطر من فيروس كورونا، مثل: شلل الأطفال، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأطفال سابقا، بالإضافة إلى تفشي هذه الأمراض بين الأطفال من جديد.
وتابع الباحثون، أن عدم حصول الأطفال على اللقاحات يمكن أن يضعف من مناعتهم ايضا، ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي، والذي يمكن أن يكون أحد أقوى الأسباب في الإصابة بفيروس كورونا.
وقال الدكتورة جولي بيتينغر عالمة سلامة اللقاحات في مستشفى بي سي للأطفال، إن عدم تطعيم الأطفال قد يعرض لأمراض أخطر من فيروس كورونا، مثل: شلل الأطفال، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأطفال سابقا، بالإضافة إلى تفشي هذه الأمراض بين الأطفال من جديد.