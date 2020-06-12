أعلن عن تبرعه بالبلازما .. تعافي النائب عيد هيكل من فيروس كورونا

قال محمد عيد هيكل نجل النائب عيد هيكل عضو مجلس النواب، إن والده خرج من المستشفى أمس وحالته الصحية مستقرة بعد أن تمكن فيروس كورونا من إصابته، ولكنه استطاع أن يتغلب على الفيروس بعد معركة دامت 14 يوما فى المستشفى بمساعدة الجيش الأبيض.





وأضاف نجل النائب لـ"صدى البلد"، أن والده بعد أن سمع بنتيجة علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد عن طريق البلازما من المتعافين، أكد ضرورة التبرع لإنقاذ المصابين بعد أن ظهرت نتيجة التحاليل الأخيرة سلبية.





اقرأ أيضا| إصابة النائب بدوي النويشي بـ كورونا





وتابع نجل النائب: "والدى سأل الأطباء وقالوا له ينبغي أن تلتزم المنزل بعد النتيجة الاخيرة لمدة 14 يوما، وبعدها تقوم بالتبرع مع العلم أنه ظل 15 يوما داخل المستشفى، ولكن حسب بروتوكول وزارة الصحة لتأكيد التعافي تماما من الفيروس".





النائب عيد هيكل عضو مجلس النواب، قال إن أعراض إصابتي بفيروس كورونا ظهرت علي وبدأت أشعر بها منذ يوم الأربعاء الماضى وعلي الفور قمت بعمل أشعة مقطعية وظهر بها الالتهاب الرئوى. كان





وأضاف عيد هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: قمت بعمل المسحة وظهرت نتيجتها اليوم وأكدت أنني مصاب بفيروس كورونا، ولكنني علمت أنني مصاب منذ عمل الأشعة المقطعية.



