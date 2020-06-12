شروط الحصول على سيارة لذوي القدرات الخاصة

تلعب السيارات دورًا هامًا في حياة الكثيرين منهم ذوي القدرات الخاصة لإنجاز مهامهم دون الإعتماد على أشخاص آخرين، ولكن يبقى السؤال هنا هل من السهل الحصول على سيارة مناسبة لهم؟





وجاء الدستور ليكفل لهم حرية القيادة ولكن بعد التأكد من بعض الشروط، أبرزها مثلا أن تكون الإعاقة لا تقل عن 35% و أن تكون متوسطة تسمح له بقيادة السيارة





لذلك يقدم «موقع صدى البلد» الإخباري أبرز الشروط والمتطلبات للحصول على سيارة بدون متاعب.





الشروط الخاصة بالسيارة





1- تسجيل السيارة باسم الشخص ذو القدرات الخاصة.





2- تجهيز السيارة يجب أن يكون مطابقًا لقانون القومسيون الطبي.





3- عدم التصرف بالسيارة بأي شكل من الأشكال قبل خمس سنوات من تاريخ الإعفاء الجمركي الذي حصلت عليه.





4- عدم زيادة قوة محرك السيارة عن أربعة سلندر، كما يجب أن لا تكون سعة المحرك أكبر من 1600.









الوثائق المطلوبة للحصول على سيارة ذوي الإحتياجات الخاصة:





1- بطاقة رقم قومي سارية المفعول.





2- صورة أصلية عن المؤهل العلمي.









3- وثيقة فك الحظر للأشخاص الذين سبق لهم وحصلوا على سيارة ذوي القدرات الخاصة من قبل.





4- تقرير صادر عن المجلس الطبي العام يوضح نوع الإصابة ومدى حاجة المعاق لسيارة مجهزة طبيًا.







