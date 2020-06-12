لمنع العشوائية.. خطة النواب تطالب بتطبيق الأكواد العالمية فى تصميم الجراجات

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للقضاء على الفساد والعشوائية، مؤكدًا أن الرئيس عندما أصدر هذا القرار اتبعه بتوجيه خاص بمراجعة التراخيص الحالية ووضع حلول لأزمة العشوائيات.









وأضاف "عمر" لـ"صدى البلد"، أن الأزمة تكمن فى الجراجات الخاصة بالسيارات داخل العقارات، موضحًا أن جميع الجراجات الموجودة حاليا غير مطابقة للأكواد العالمية وينبغي مراجعة الأكواد المصرية لكى تنطبق مع الأكواد العالمية.





وأوضح النائب، أن أغلب الجراجات الموجودة بها عواميد خرسانة تقف حائط صد منيع لدخول السيارات فإذا طبق نظام الأكواد العالمية ستختلف تصميم الجراجات وتصبح هذه الأعمدة أقل فى الحجم مما يجعل الجراج به متسع لاستيعاب العديد من السيارات.





وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المشكلة هندسية بحتة وهناك ضرورة لمراجعة هذه الأكواد الهندسية وتحديثها على نظام الأكواد العالمية، مؤكدًا أن حال تطبيق الأكواد العالمية ستنتهى المشكلة ويتم القضاء على أزمة العشوائيات نهائيًا.



