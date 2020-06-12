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مرأة

لو خايف من صالون الحلاقة.. 6 خطوات هتساعدك على قص شعرك فى البيت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:46 م
الحلاقة فى المنزل
الحلاقة فى المنزل
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نهى هجرس
يعد قص الشعر من أهم الأمور التى يركز عليها الرجل فى مظهر، والكثير من الرجال تفضل اتباع الموضة فى جميع الأشياء، وخاصة قصات الشعر الجديدة، وفى ظل انتشار فيروس كورونا يتجنب الكثير من الرجال الذهاب إلى صالونات الحلاقة.

ولذلك نقدم لكم أبسط الطرق التى تساعد على حلاقة القصات الجديدة من المنزل وفقًا لموقع "wiki how" ...

فى البداية يجب اختيار القصة المناسبة لشكل وجهك والتى تتناسب معك، ثم قم بتقسيم الرأس إلى 7 أجزاء، وهما الجزء العلوي، والجانب الأيسر والجانب الأيمن، والظهر، ومنطقة السوالف اليسرى ومنطقة الجانب الأيمن والحافة مما يسهل عليك قص الشعر.

تأكد من أن لديك متسع من الوقت، فمن المهم ألا تكون في عجلة من أمرك عند قص الشعر ، خاصة إذا لم يكن لديك الكثير من الخبرة، لذلك اختار الوقت المناسب، ولا يوجد شيء يقاطع تركيزك.


قم بإعداد منطقة العمل، وذلك بوضع كرسي فى المكان المناسب ، وتأكد من أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى رأسه بيديك. 
غطي كتفيه برأس حلاق أو ملاءة سرير أو منشفة لإبعاد الشعر عنه ولتسهيل عملية التنظيف. 
حاول تثبيت الورقة حول عنقه باستخدام دبوس أو مشبك حتى لا ينزلق. 
تأكد من وضعه على سطح أرضي يسهل تنظيفه بعد ذلك.
استخدم مقصًا حادًا وعالي الجودة مصمم خصيصًا لـ قص الشعر.

إذا كنت تستخدم المقصات الكهربائية ، ابدأ بالشعر الجاف ؛ إذا كنت تستخدم مقصًا فقط ، فمن السهل التعامل مع الشعر الرطب قليلًا، ولذلك بلل شعرك بالرش بواسطة زجاجة.

فك تشابك شعرك عن طريق تمرير مشط من خلاله، ومن ثم ابدأ فى القص بشكل بسيط حتى تحصل على النتيجة المناسبة.
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