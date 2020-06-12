لو خايف من صالون الحلاقة.. 6 خطوات هتساعدك على قص شعرك فى البيت

ولذلك نقدم لكم أبسط الطرق التى تساعد على حلاقة القصات الجديدة من المنزل وفقًا لموقع "wiki how" ...

فى البداية يجب اختيار القصة المناسبة لشكل وجهك والتى تتناسب معك، ثم

تأكد من أن لديك متسع من الوقت، فمن المهم ألا تكون في عجلة من أمرك عند قص الشعر ، خاصة إذا لم يكن لديك الكثير من الخبرة، لذلك اختار الوقت المناسب، ولا يوجد شيء يقاطع تركيزك.

قم بإعداد منطقة العمل، وذلك بوضع كرسي فى المكان المناسب ، وتأكد من أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى رأسه بيديك.

غطي كتفيه برأس حلاق أو ملاءة سرير أو منشفة لإبعاد الشعر عنه ولتسهيل عملية التنظيف.

حاول تثبيت الورقة حول عنقه باستخدام دبوس أو مشبك حتى لا ينزلق.

تأكد من وضعه على سطح أرضي يسهل تنظيفه بعد ذلك.

استخدم مقصًا حادًا وعالي الجودة مصمم خصيصًا لـ قص الشعر





إذا كنت تستخدم المقصات الكهربائية ، ابدأ بالشعر الجاف ؛ إذا كنت تستخدم مقصًا فقط ، فمن السهل التعامل مع الشعر الرطب قليلًا، ولذلك بلل شعرك بالرش بواسطة زجاجة.



