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توك شو

في أول ظهور تليفزيوني.. روسية هاجمت الكويتية ريم الشمري تكشف أسباب ردها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:02 م
الدكتورة صفية ستبنشكوفا
الدكتورة صفية ستبنشكوفا
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أسامة علي

قالت الدكتورة صفية ستبنشكوفا المتخصصة فى طب النفسي للأطفال، والتى ردت خلال فيديو على ريم الشمري الفتاة الكويتية التى أساءت للمصريين، إنها لم تتخيل أن ينتشر الفيديو الخاصة بها بهذه الصورة الكبيرة.


وتابعت صفية فى مداخلة مع برنامج "آخر الأسبوع" عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" لما شوفت فيديو الفتاة الكويتية استفزني جدا وقررت أرد عليها".

 

وأضافت صفية ستبنشكوفا، كل كلمة في الفيديو كانت من قلبى، لافتة إلى أنها فى مصر منذ 18 عاما، وتزوجت من مصرى عام 2002، وتعلمت اللغة العربية منه، والعمل بين المصريين.

 

وأشارت صفية ستبنشكوفا إلى أن الجو فى مصر مريح جدا عنه فى روسيا خاصة فى فصل الشتاء، ولا يوجد اختلاف بين طبيعة المصريين والروسيين.

 

وأوضحت، صفية ستبنشكوفا، أنه بعد نجاح الفيديو قررت عمل فيديوهات للاطفال المصريين فى مجال عملها ليستفادوا بها، إضافة إلى فيديوهات مصرية متنوعة، منها السياحة فى مصر.

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