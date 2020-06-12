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أخبار البلد

"الفلاحين": لا صحة لارتفاع أسعار الأرز .. ومصر فتحت أسواقا تصديرية جديدة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز بالأسواق الفترة المقبلة لقلة المعروض، لافتا إلى أن مصر تملك مخزونا استيراتيجيا من الأرز، يكفي حتي نهاية العام الجاري،  بالإضافة إلى الإنتاج المحلي والذي يبدأ حصاده سبتمبر المقبل.

وأضاف " ابوصدام" فى تصريحات ل "صدى البلد" أن المساحة المنزرعة تزيد عن المساحه المصرح بزراعتها بالأرز هذا الموسم، وهي مليون و74 ألف فدان، والتي تكفي الاستهلاك المحلي الذي يقدر ب 3.4مليون طن أرز سنويا.

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وأشار " نقيب الفلاحين " إلى أنه رغم أزمة كورونا فإن الجهود الحكومية الكبيرة حالت دون ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وحافظت علي استمرار التصدير بقدر الإمكان.


وأكد أن صادرات مصر الزراعية من يناير 2020 وحتى الشهر الجاري، 3 ملايين و226 ألفا و150 طنا بل وتمكنت مصر من فتح أسواق جديدة.

وأوضح "نقيب الفلاحين" أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة لزيادة مساحات زراعة الأرز الموفر للمياه (الارز الجاف) ليكون بديلا عن الأصناف التقليدية الشرهة فى استهلاك المياه في الفتره القادمه مثل صنفى سخا 109وسخا 108 الجديدين لاتجاه السياسة العامة للدولة نحو توفير المنتجات الزراعية بالقدر اللازم للسوق المحلية مع الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.
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