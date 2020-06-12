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توك شو

وزير الإعلام: أنا ضد استخدام سياسة مناعة القطيع.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:08 م
أسامة هيكل، وزير
أسامة هيكل، وزير الإعلام
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اسراء صبري
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إنه ضد اتباع سياسة مناعة القطيع، لافتا إلى أن في حالة فتح البلاد لن نستطيع أن نتوقع ماذا قد يحدث، متابعا: يجب علينا متابعة تجارب الدول الأخري.

وأوضح أسامة هيكل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن فتح البلاد واتباع سياسة مناعة القطيع، سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر الإصابة مما يترتب عليه انهيار القطاع الطبي في مصر بالكامل، ولذلك يتم مدة فترة الحظر والإجراءات حتى يتم إيجاد لقاح.

وأضاف وزير الإعلام، أن هناك العديد من الأفراد فقدوا وظائفهم خلال أزمة فيروس كورونا، متابعا: هناك أكثر من 3 ملايين فرد عملهم مرتبط بالقطاع السياحي، سواء من داخل القطاع أو خارجه. 

وتابع: أن هناك قطاعا آخر تضرر من أزمة فيروس كورونا وهو قطاع الطيران، موضحا أن معظم الطيران توقف بالكامل، معقبا: توقف قطاع الطيران يترتب عليه خسارة ما يقارب من 2 مليار شهريا.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تأثرت، لافتا إلى أن هناك بعض العمال المصريين متواجدين داخل مصر ولا يستطيعون العودة للعمل، معقبا: هناك ما يقارب من 20 ألف مصري تمت عودتهم من الخارج خلال آخر عشرة أيام من رمضان.

ولفت إلى أن توقف العمالة غير المنتظمة يمثل ضغطا واقعا على خزينة الدولة نتيجة صرف الإعانات الخاصة بهم للشهر الثاني، مؤكدا أن كل القطاعات المصرية جاهزة للفتح، ولكنهم ينتظرون الوقت المناسب للفتح التدريجي.
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