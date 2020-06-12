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رياضة

خاص | هل ستعمل كرجل ثانٍ فى الفترة الحالية بالأهلي؟ محمد يوسف يجيب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:46 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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حسن العمدة
قال محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، إنه عمل كرجل ثانٍ داخل النادي الأهلي علي أكمل وجه.

وأضاف يوسف، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ، خضت التجربة كرجل ثانٍ ورأيت مميزاتها وعيوبها.


وتابع ، عملت أيضا كمدير فني ورأيت مميزاتها وحققت العديد من النجاحات وجيدة للغاية .

وشدد يوسف، علي انه يستبعد ان يطلبه مسئولو الاهلي كرجل ثانٍ مرة أخرى في الفترة الحالية، وأنه لا يعتقد ان ذلك الطلب متواجد علي الطاولة.

وواصل ، ان المدير الفني الاجنبي الجديد سيكون معه جهازه المعاون وبالمساعدين ونادرا عندما يأتي جهاز فني جديد وليس معه معاونوه.

واختتم محمد يوسف ، تصريحاته ، ان المدير الفني الذي حضرته كان كارتيرون وعملت معه ولم يأت بجهازه، 99% من المدربين الاجانب يأتون بجهازهم.
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