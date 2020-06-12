خاص | هل ستعمل كرجل ثانٍ فى الفترة الحالية بالأهلي؟ محمد يوسف يجيب

قال محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، إنه عمل كرجل ثانٍ داخل النادي الأهلي علي أكمل وجه.
وأضاف يوسف، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ، خضت التجربة كرجل ثانٍ ورأيت مميزاتها وعيوبها.
وتابع ، عملت أيضا كمدير فني ورأيت مميزاتها وحققت العديد من النجاحات وجيدة للغاية .
وشدد يوسف، علي انه يستبعد ان يطلبه مسئولو الاهلي كرجل ثانٍ مرة أخرى في الفترة الحالية، وأنه لا يعتقد ان ذلك الطلب متواجد علي الطاولة.
وواصل ، ان المدير الفني الاجنبي الجديد سيكون معه جهازه المعاون وبالمساعدين ونادرا عندما يأتي جهاز فني جديد وليس معه معاونوه.
واختتم محمد يوسف ، تصريحاته ، ان المدير الفني الذي حضرته كان كارتيرون وعملت معه ولم يأت بجهازه، 99% من المدربين الاجانب يأتون بجهازهم.