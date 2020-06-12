على متنها 150 راكبا.. مطار الأقصر يستقبل ثالث رحلة للمصريين العائدين من الكويت





وكان قد وصلت الرحلة فى تمام الخامسة والنصف عصرا وعند وصول الرحلة تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حيال الركاب فى تطبيق التباعد الاجتماعى.





وأكد مصدر بمطار الأقصر الدولى أن جميع الركاب خضعوا للكشف الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة بالحجر الصحي بالمطار، وذلك للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وتم الزامهم بتوقيع إقرار بالعزل المنزلى الذاتى لمدة 14 يوما وتم إعطاء كل راكب كارت متابعة من قبل أطباء الحجر لمتابعتهم خلال فترة العزل للاطمئنان عليهم.





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وشهد مطار الأقصر الدولى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتزام بمسافات التباعد الاجتماعى فى جميع صالات المطار وتم وضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة للركاب والعاملين بالمطار، وتم تعقيم وتطهير جميع صالات المطار، وذلك لحماية الركاب المسافرين والعمال من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك عقب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الصادر فى 19 مارس الماضي بتعليق حركة الطيران المدنى بالمطارات المصرية وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا