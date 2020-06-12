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محافظات

على متنها 150 راكبا.. مطار الأقصر يستقبل ثالث رحلة للمصريين العائدين من الكويت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:18 م
وصول ثالث رحلة من
وصول ثالث رحلة من دولة الكويت إلى الأقصر
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شمس يونس
استقبل مطار الأقصر الدولى، مساء اليوم الجمعة، الرحلة رقم 3054 التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من دولة الكويت وهى ثالث رحلة تصل إلى الأقصر  وعلى متنها 150 مصريا من العالقين العائدين من هناك.

يأتى ذلك عقب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الصادر فى 19 مارس الماضي بتعليق حركة الطيران المدنى بالمطارات المصرية وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا  " كوفيد -19 " .

وكان قد وصلت الرحلة فى تمام الخامسة والنصف عصرا  وعند وصول الرحلة تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حيال الركاب فى تطبيق التباعد الاجتماعى.

وأكد مصدر بمطار الأقصر الدولى أن جميع الركاب خضعوا للكشف الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة بالحجر الصحي بالمطار، وذلك للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وتم الزامهم بتوقيع إقرار بالعزل المنزلى  الذاتى لمدة  14 يوما وتم إعطاء كل راكب كارت متابعة من قبل أطباء الحجر لمتابعتهم  خلال فترة العزل للاطمئنان عليهم.

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وشهد مطار الأقصر الدولى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتزام بمسافات التباعد الاجتماعى فى جميع صالات المطار وتم وضع لوحات إرشادية  وعلامات للوقوف والحركة  للركاب والعاملين بالمطار، وتم تعقيم وتطهير جميع صالات المطار، وذلك لحماية الركاب المسافرين والعمال من انتشار  فيروس كورونا  المستجد.

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