إعلامي ليبي متسائلا: ما هو تاريخ تركيا مقارنة بتاريخ مصر العظيم؟.. فيديو

قال الإعلامي الليبي أحمد النمر، رئيس قناة ليبيا الآن، إن الدولة الليبية تعيش مؤامرة منذ 2011، من أغلب الدول الطامعة فى ثروات الشعب الليبي.





وأضاف النمر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن الدولة الليبية والدة بالرجال، ورزقنا الله بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.





وتابع: المشير خليفة حفتر استطاع تكوين جيش من 180 فردا فقط حتى وصل لـ 80 ألف جندى مقاتل، يتبعون تعليماته لتحرير ليبيا.





وأضاف أحمد النمر، أن الجيش الليبي استطاع خلال عام حصر الميليشيات المسلحة فى 5 كيلومتر مربع، ولكن انسحب لإعطاء فرصة للمجتمع الدولي للتدخل والكشف العملاء داخل ليبيا.





وأكد أحمد النمر، أن الشعب الليبي لم يسلم من شر العملاء، وأضاف رئيس قناة ليبيا الان، أن جميع أفراد القوات المسلحة الليبية، معنوياتهم مرتفعة للغاية، مشيدا بالدور المصرى الداعم لوحدة الأراضي الليبية.





وختم الإعلامى أحمد النمر حديثه قائلا:" ما هو تاريخ تركيا المستعمرة، بتاريخ مصر العظيم".