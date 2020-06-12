زوجة مدير في بنك باركليز وراء صفقة حمد بن جاسم.. تفاصيل

عاد اسم حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق للواجهة مرة أخرى في قضية بنك "باركليز" بعد فضيحة جديدة للمسؤول السابق في النظام القطري المتهم بالحصول على رشاوي وعمولات سرية، تكشف عنها الصحافة البريطانية.





خلال استماع القضاء البريطاني لقضية تطالب فيها سيدة الأعمال أماندا ستافيلي بتعويضات من بنك باركليز على خلفية إنقاذ البنك من أزمة مالية طاحنة في 2008، ورد اسم حمد بن جاسم مرة أخرى في القضية.





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ويكشف روجر جنكيز المدير التنفيذي السابق في بنك باركليز عن دور خفي لعبته زوجته، وليست أماندا ستافيلي لإبرام صفقة بنحو 4 مليارات جنيه استرليني لإنقاذ البنك، بحسب صحيفة "دايلي ميل".





- علاقة ديانا جنكيز بصفقة بحمد بن جاسم





ويقول جنكيز ان زوجته السابقة البوسنية ديانا جنكيز، لم تحصل على التقدير المناسب على الدور الذي لعبته من خلال التوسط في صفقة لإقناع حمد بن جاسم بالاستثمار في البنك أثناء أزمته عام 2008.

وكشف المدير السابق في البنك عن مراسلات الكترونية، توضح علاقة الثقة القوية مع حمد بن جاسم والتي بدأت عن طريق زوجته.





وتقربت ديانا من زوجة حمد بن جاسم التي كانت ترغب في إقامة علاقات اجتماعية والحصول على نصائح استشارية، كما حظيت بثقة كبيرة لدى الشيخ القطري.





وأوضح جنكيز أن زوجته كانت تعمل على بناء تلك العلاقات التي ساعدت في النهاية على إبرام صفقة تجارية ضخمة مع حمد بن جاسم، لدفع 3.25 مليار جنيه استرليني، مضيفا أنها لم تحصل على أي مقابل في النهاية.





في المقابل، ترفض سيدة الاعمال ستافلي تلك الرواية، موضحة أنها لعبت دور كبير في إتمام الصفقة لإنقاذ البنك، مطالبة بـ 1.6 مليار جنيه إسترليني كتعويض، كعمولة على الخدمات التي قدمتها.



