AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:17 م
برج الكويت - علم
برج الكويت - علم الإمارات
Advertisements
ميـــس رضــا
قالت الشيخة إقبال دعيج السلمان الصباح من الأسرة الحاكمة بدولة الكويت، إن العلاقات الكويتية- الإماراتية تجسد مثالا رائعا  ونموذجًا مميزًا للعلاقات العربية العربية وتشهد تنسيقا متواصلًا على أعلى مستوى وتزداد قوة ومتانة كل يوم.

اقرأ أيضًا:-

وأوضحت "الصباح"؛ في حوار لـ " صدى البلد"، ينشر لاحقا، أن علاقات البلدين تشهد محطات مهمة لا حصر لها كان أبرزها وقفة دولة الإمارات إلى جانب الكويت خلال محنة الغزو العراقى الغاشم فى العام 1990 والتى تمثل سوى محطة من محطات عديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، مستذكره موقف الشيخ زايد رحمه الله  إبان الغزو العراقى عندما فتح الإمارات للكويتين و استضاف عشرات الآلاف من الأسر الكويتية على أرض الإمارات ووقف  مع الحق الكويتى ضد الغزو وقال لن يهدأ  لنا بال حتى تعود الكويت حرة، فكان أبا لكل الكويتين.


وأضافت الشيخة إقبال من الأسرة الحاكمة بالكويت، أن الإمارات أظهرت معدنها الأصيل  عندما قدمت جيشها الباسل  للدفاع عن الأراضى الكويتية وراح ثمانية شهداء و21 جريحًا دفاعًا عن الحق وعن البلد الشقيق، كما استضافت على أراضها عشرات آلاف من الأسر الكويتية على أرضها.


ولفتت "الصباح"، إلى أن العلاقات التى أسسها المغفور لهما الشيخ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ارست دعائم قوية انعكست بعلاقات مشتركة فى كافة المجالات انعكست على الشعبين  فالعلاقات بين البلدين متجذرة تعود لأكثر من 6 عقود توجتها تعاون وتآخى حيث بدأت البعثة التعليمية الكويتية في الإمارات خلال عام 1955 بإنشاء العديد من المدارس وتجهيزها قبل إعلان الاتحاد فضلًا عن التعاون المتبادل فى كافة المجالات.


وأشادت الصباح بالشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي  وبصماته الواضحة التى لمسها كل العالم العربي والغربي لا سيما فى محنة جائحة كورونا والمساعدات التى جابت أرجاء العالم من شرقه لغربه ومد يد العون للمحتاجين فى الدول الصديقة والشقيقة والمتضررة من الحروب والنزاعات، مؤكدة أنه ليس بغريب عن دار زايد دار الخير والعطاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

أهم الأخبار.. ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في مصر.. تأجيل محاكمة ممدوح حمزة واستمرار مظاهرات أمريكا

تنسيقية الأحزاب تثمن موقف إقبال الصباح بالاعتذار عن إساءة بعض الكويتيين لمصر

شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت توجه رسالة للملك سلمان وولي عهده

كشف ألاعيب أردوغان.. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت توجه رسالة للرئيس السيسي بشأن ليبيا

ترشيحاتنا

بعد تعافيها من كورونا.. أول صورة لـ إيمان العاصي برفقة ابنتها

لجنة مكافحة كورونا: إعلان نتائج مؤكدة لعلاج الفيروس خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

من ضحكات سعادة الأطفال لدماء أبيهم وصراخ أمهم.. حكاية قتيل بولاق الدكرور

8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

بين الكلاسيكية والجرأة.. سيارة مارلين مونرو الشرق لها طابع خاص

AdvertisementS

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بـ فيروس كورونا

علاج كورونا بالوصفات الشعبية.. ماذا قال خطيب المسجد النبوي عن أصحابها؟

كشف ألاعيب أردوغان.. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت توجه رسالة للرئيس السيسي بشأن ليبيا

مذبحة في الإسماعيلية.. فلاح يمزق زوجته الحامل وأطفاله وينتحر| التفاصيل الكاملة

بعد سؤاله عن ابنته المصابة بـ كورونا.. خالد الغندور يدعو لـ مصطفى شوبير

بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

من داخل سيارتها.. أروى تثير الإعجاب بهذه الإطلالة

بعد تعافيها من كورونا.. أول صورة لـ إيمان العاصي برفقة ابنتها