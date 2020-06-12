فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

قالت الشيخة إقبال دعيج السلمان الصباح من الأسرة الحاكمة بدولة الكويت، إن العلاقات الكويتية- الإماراتية تجسد مثالا رائعا ونموذجًا مميزًا للعلاقات العربية العربية وتشهد تنسيقا متواصلًا على أعلى مستوى وتزداد قوة ومتانة كل يوم.





اقرأ أيضًا:-





وأوضحت "الصباح"؛ في حوار لـ " صدى البلد"، ينشر لاحقا، أن علاقات البلدين تشهد محطات مهمة لا حصر لها كان أبرزها وقفة دولة الإمارات إلى جانب الكويت خلال محنة الغزو العراقى الغاشم فى العام 1990 والتى تمثل سوى محطة من محطات عديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، مستذكره موقف الشيخ زايد رحمه الله إبان الغزو العراقى عندما فتح الإمارات للكويتين و استضاف عشرات الآلاف من الأسر الكويتية على أرض الإمارات ووقف مع الحق الكويتى ضد الغزو وقال لن يهدأ لنا بال حتى تعود الكويت حرة، فكان أبا لكل الكويتين.









وأضافت الشيخة إقبال من الأسرة الحاكمة بالكويت، أن الإمارات أظهرت معدنها الأصيل عندما قدمت جيشها الباسل للدفاع عن الأراضى الكويتية وراح ثمانية شهداء و21 جريحًا دفاعًا عن الحق وعن البلد الشقيق، كما استضافت على أراضها عشرات آلاف من الأسر الكويتية على أرضها.









ولفتت "الصباح"، إلى أن العلاقات التى أسسها المغفور لهما الشيخ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ارست دعائم قوية انعكست بعلاقات مشتركة فى كافة المجالات انعكست على الشعبين فالعلاقات بين البلدين متجذرة تعود لأكثر من 6 عقود توجتها تعاون وتآخى حيث بدأت البعثة التعليمية الكويتية في الإمارات خلال عام 1955 بإنشاء العديد من المدارس وتجهيزها قبل إعلان الاتحاد فضلًا عن التعاون المتبادل فى كافة المجالات.







