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عبد العزيز: هجوم فتاة كويتية على مصر ربما خطة للوقيعة بين الدولتين.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور حسن عبد العزيز مستشار الاتحاد العربي، للتضامن الاجتماعي، إن النائب الأول لاتحاد التضامن الاجتماعى، الشيخة إقبال الصباح  وهى "كويتية"، أثنت على مصر وعبرت عن حبها لها وتحدثت عما يدور داخل قلوب الكويتيين تجاه الدولة المصرية.


وتابع حسن عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" أن الشيخة إقبال الصباح أيدت فكرة الروابط العريقة بين مصر والكويت.


وأضاف، في السنوات الاخيرة تحولت وسائل السوشيال ميديا، محطات للشتائم والسب والهجوم بلا رادع.


وأوضح، ظهور مواطنة كويتية وهجومها على الشعب المصري، لا تمثل دولة ولا شعب الكويت، وانما قد تكون خطة من خطط التحريض السياسي للإيقاع بين الدولتين.


وأكد حسن عبد العزيز، أن رد المصريين على الفتاة الكويتية أمر مرفوض، وكان لابد من انتظار الطرق القانونية.


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