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محافظات

تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:46 م
رصف طريق الشهيد محمد
رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
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جمالات الدمنهورى

 بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة فى أعمال  رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسة بعزبة الجيارين التابع لقرية نتما بالوحدة المحلية لقرية النجيلة بدائرة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده وذلك وسط فرحة عارمة بين أسرة الشهيد وأهالي قريته.


وجاءت عمليات رصف الطريق بعد موافقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الرصف و إطلاق إسم الشهيد محمد الديب على الطريق تمجيدا لبطولته ولتحقيق رغبة أسرته وأهالى قريته فى تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على طريق قريته مسقط رأسه.


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وبدأت اعمال رصف الطريق من اول طريق منزل الشهيد وحتى مسافة رصف 1500متر حتى الطريق الرئيسى وذلك لتسيير الحركة المرورية بالطريق وللحد من حوادث الطرق وتم تعليق لافتة باسم الشهيد الرقيب محمد عزوز الديب على أول الطريق واخره وبالمنتصف.


يذكر أن الشهيد محمدعزوز الديب الذى استشهد فى كمين الغاز فى جنوب غرب العريش يوم الخميس الموافق 2016/11/24 والذى راح ضحيته ٨ شهداء و12مصاب حيث قام عدد من المسلحين  باقتحام كمين "الغاز" الأمني بسيارة مفخخة تم تفجيرها في الكمين ويقودها انتحاري أعقبها هجوم مسلح على الجنود عقب الانفجار.


ومن جانبه أكد محمود العلقامى أحد أهالى قرية الجبارين بدائرة مركز كوم حماده أن المؤسسة العسكرية والدولية لا ننسى أبناءها الشهداء وأنها رصف طريق قرية الشهيد تتويج لتحقيق حلم أهل الشهيد واهالى القرية الذى تحقق مع بدء رصف الطريق.


تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
تخليدا لبطولته.. رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بالبحيرة
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