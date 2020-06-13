21 يونيو.. بدء تسليم 624 شقة بمشروع دار مصر فى القاهرة الجديدة





وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات للفائزين بها كاملة التشطيبات والمرافق.





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وأضاف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام:(346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205).





وتابع، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.

