21 يونيو.. بدء تسليم 624 شقة بمشروع دار مصر فى القاهرة الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 2020/6/21 فى تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل كود ( ١١١).
وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات للفائزين بها كاملة التشطيبات والمرافق.
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وأوضح، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وذلك لحماية الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها في التوقيتات المحددة.
وأوضح، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وذلك لحماية الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها في التوقيتات المحددة.
وأضاف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام:(346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205).
وتابع، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.