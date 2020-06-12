مبادرة لفحص أعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء من فيروس كورونا

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع معمل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع أعضاء الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة وأسرهم باسعار خاصة .وأضاف محمد قويدر نائب رئيس الغرفة أن الغرفة تعاقدت مع المعمل من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الازماتوطالب قويدر منتسبي الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مناسبة، حيث أن الخصم يشمل التاجر واسرته وأقاربه من الدرجة الأولى.ولفت إلى أنه على من يرغب التوجه إلى المعمل بصورة السجل التجاري او التوجه الى مقر الغرفة لاستلام خطاب موجه إلى المعمل.اقرأ ايضا..