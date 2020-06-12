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محافظات

مبادرة لفحص أعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء من فيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:48 م
مبادرة لفحص أعضاء
مبادرة لفحص أعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء من كورونا
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احمد صالح
دشنت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء' مبادرة لتوقيع الكشف الطبي على أعضاء الغرفة وأسرهم بأسعار رمزية من خلال التعاقد مع أحد المعامل الطبية. 

وقال عبد العزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لجنة إدارة الأزمات بالغرفة دشنت مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع معمل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع أعضاء الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة وأسرهم باسعار خاصة .

وأضاف محمد قويدر نائب رئيس الغرفة أن الغرفة تعاقدت مع المعمل من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الازمات


وطالب قويدر منتسبي الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مناسبة، حيث أن الخصم يشمل التاجر واسرته وأقاربه من الدرجة الأولى.

ولفت إلى أنه على من يرغب التوجه إلى المعمل بصورة السجل التجاري او التوجه الى مقر الغرفة لاستلام خطاب موجه إلى المعمل.

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