7 معلومات.. تعرف على مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجديد

يواصل "صدى البلد" سلسلة عروضه لتعريف قرائه بما يتم من مشروعات تنموية عملاقة على أرض محافظة أسوان، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.
ونلقى اليوم الضوء فى 7 معلومات على أحد المشروعات الجارى تنفيذها بأسوان، وهو مشروع إنشاء محور بديل لكوبرى خزان أسوان:
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1- جار تنفيذ الأساسات والأعمدة الخاصة بالمحور الذى يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه.
2- يبلغ طول المحور الجديد 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه.
3- يتكون محور كوبرى خزان أسوان الجديد من 4 كبارى رئيسية وهى كوبرى على النيل- كوبرى على مفيض السد العالي- كوبرى الطريق الزراعي الغربي - كوبرى الزراعي الشرقى (الكورنيش)، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق).
4- من المتوقع أن يساهم هذا المحور فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.
5- المحور الجديد سيربط بين الطريــق الواصــل لطريـق أسوان - برانيـس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابراً نهر النيل.
6- يرتبط خزان أسوان الجديد بالطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان)، كما سيساهم فى الربط على طريق أسوان / أبو سمبل.
7- من المخطط أن يتم تنفيذ حميع الأعمال لكوبرى ومحور خزان أسوان الجديد خلال عامين.