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محافظات

7 معلومات.. تعرف على مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجديد

السبت 13/يونيو/2020 - 09:56 ص
أسوان
أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
يواصل "صدى البلد" سلسلة عروضه لتعريف قرائه بما يتم من مشروعات تنموية عملاقة على أرض محافظة أسوان، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.


ونلقى اليوم الضوء فى 7 معلومات على أحد المشروعات الجارى تنفيذها بأسوان، وهو مشروع إنشاء محور بديل لكوبرى خزان أسوان:


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1- جار تنفيذ الأساسات والأعمدة الخاصة بالمحور الذى يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه.


2- يبلغ طول المحور الجديد 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه.


3- يتكون محور كوبرى خزان أسوان الجديد من 4 كبارى رئيسية وهى كوبرى على النيل- كوبرى على مفيض السد العالي- كوبرى الطريق الزراعي الغربي - كوبرى الزراعي الشرقى (الكورنيش)، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق).


4- من المتوقع أن يساهم هذا المحور فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.


5- المحور الجديد سيربط بين الطريــق الواصــل لطريـق أسوان - برانيـس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابراً نهر النيل.


6- يرتبط خزان أسوان الجديد بالطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان)، كما سيساهم فى الربط على طريق أسوان / أبو سمبل.


7- من المخطط أن يتم تنفيذ حميع الأعمال لكوبرى ومحور خزان أسوان الجديد خلال عامين.
7 معلومات.. تعرف على مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجديد
7 معلومات.. تعرف على مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجديد
7 معلومات.. تعرف على مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجديد
7 معلومات.. تعرف على مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجديد
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