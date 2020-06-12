عن طريق سيارة مفخخة.. مخطط لاغتيال النائبة التونسية عبير موسى

قالت النائبة بالرلمان التونسي ورئيس الحزب الدستوري الحر إنها تلقت تهديدا بالاغتيال عن طريق "سيارة مفخخة".





وأضافت "موسى" المعروفة بعدائها لحركة النهضة الإخوانية في تونس أنها تلقت رسالة حول مخطط الاغتيال عن طريق "دواعش" وصلوا مؤخرا من ليبيا.





وأوضحت في تصريحات لوسائل إعلام تونسية أنها ستتوجه إلى فرقة مكافحة الإرهاب للتأكد من صحة الرسالة.





وكشفت النائبة التونسية خلال حوارها عن اتصالات بين نواب في تنظيم الإخوان وإرهابيين في السجون التونسية.



