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اقتصاد

90 مليار جنيه لشقق محدودى الدخل.. تفاصيل

السبت 13/يونيو/2020 - 02:01 ص
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن انتهاء تنفيذ 414 ألف شقة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال الفترة الماضية.

وقالت عبدالحميد لـــ"صدى البلد"، أن إجمالة تكلفة الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها تتجاوز 50 مليار جنيه، ومنها نسبة كبيرة انتهت وتم إسنادها قبل قرارات الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها تحرير سعر الصرف "التعويم".

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وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن هناك نحو 200 ألف وحدة فى مراحل التنفيذ المختلفة، وتصل تكلفتهم الاستثمارية لنحو 40 مليار جنيه تقريبا، أى أن الدولة وفرت نحو 90 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعى لفئة الشباب ومحدودى الدخل.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن نحو 37% من الوحدات التى تم تنفيذها تقع بالمحافظات، بينما باقى النسبة يتم تنفيذها بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يذكر، أن وزارة الإسكان طرحت 13 إعلان لشقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، كان أضخمها الإعلان الثامن بعدد نصف مليون وحدة تقريبا، ثم الإعلان العاشر بنحو 200 ألف شقة.
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