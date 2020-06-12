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برلمان

عضو تنسيقية الأحزاب: مخطط لتقسيم ليبيا لـ 3 أقاليم.. ومصر أول المتضررين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:41 م
رشا أبو شقرة عضو
رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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عبد الرحمن سرحان
قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ليبيا ليست دولة عادية بالنسبة لمصر، فهي تتمتع بثقل استراتيجي وحضاري قوي جدا، فهي تتصدر المرتبة الـ 17 من حيث المساحة على مستوى العالم والرابعة على مستوى القارة الأفريقية، إلا أن تعدادها السكاني ليس كبيرا.


جاء ذلك خلال الصالون السياسي الرابع الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب، تحت عنوان: "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، مضيفةً أنه رغم كل المقومات التي تتمتع بها ليبيا إلا أنه مهددة بالتقسيم إلى 3 أقاليم، طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.

وأشارت إلى أن ذلك بسبب انهيار الدول الليبية والنزاعات القبلية والتدخلات الخارجية، مشيرةً إلى أن هذا التقسيم المهددة به ليبيا، ليس خطرًا على ليبيا وحدها، وإنما على الام العربية كلها، وأولبها مصر.

وقالت إن الصراع تأجج في ليبيا لوصول الإسلاميين إلى الحكم، بعد رفض نتيجة الانتخابات التي خسروا بها، وتسهيلهم بدخول الإرهابيين، وهنا كان تدخهل المشير خليفة حفتر، لعدم التزام حكومة الوفاق،  الخيرات بالمغرب.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق ارتمت في أحضان تركيا التي دعمت الميليشيات وتقود مجموعة من المؤمرات عابرة الحدود/ من ضمنها ليبيا، وكانت تدعم الميلشيات سرًا، إلا أنها أعلنت ذلك علنا.

وأضافت أن بعد تأجج الوضع إلى هذه الدرجة في ليبيا، جاء إعلان القاهرة الذي أكد ضرورة إخراج الميليشيات والجماعات المسلحة من ليبيا.
وأكدت أن مصر ستظل راعية لكافة القضايا العربية أينما وجدت.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي الرابع تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية.
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