أخبار الاهلي.. فايلر يقترب من تجديد عقده لموسمين .. الكاف يحتفي بـ أهداف الخطيب

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









كشف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.









تحدثت زوجة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلي حول ما تردد من أخبار بشأن رحيله زوجها عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم.













احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، بكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول سابقًا.









كشف نادي الجزيرة الإماراتي، حقيقة التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي فى الفترة الحالية بعد مغادرته القاهرة.









نفى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، صحة ما تردد حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع بوب برادلي، لخلافة فايلر المدير الفني للأحمر، خلال الموسم المقبل.











