لعل دعاء مصلٍ يزيح البلاء.. برلمانى يطالب رئيس الوزراء بفتح المساجد

مصادر تكشف لـ صدى البلد ملامح عودة الصلاة في المساجد والأنشطة الرياضية والمطاعم.. تدريبات الفرق بشكل جزئي بداية من 15 يونيو.. والصلاة داخل بعض المساجد مؤقتا