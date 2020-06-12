لعل دعاء مصلٍ يزيح البلاء.. برلمانى يطالب رئيس الوزراء بفتح المساجد

تقدم النائب محمد الغول، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لعودة الصلاة بدور العبادة.
وقال الغول فى اقتراحه الذى ارسله لرئيس مجلس النواب انه استنادا إلى حكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، بعد تصميم الحكومة وزير التربية والتعليم على إقامة إمتحانات الثانوية العامة أتقدم باقتراح حول عودة الصلاة فى دور العبادة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الممكنة.
وقال النائب فى بيان صحفى، أصبح من غير المنطقى إغلاق دور العبادة فى وجه المصلين في حين يتم إجراء الإمتحانات لما يتجاوز ٦٠٠ ألف طالب فى لجان ومحافظات مختلفة ومحطات المترو ومحطات القطار والأسواق ممتلئة بالمواطنين مع الوضع فى الإعتبار مسافة التباعد الإجتماعى.
وأضاف انه بالنسبة للمساجد فانه يتم طى الموكيت والسجاد لأنه أكثر عرضه لتلقى الفيروس وأصعب فى التعقيم والإكتفاء بالصلاة على البلاط أو السيراميك المعقم شريطة قياس الحرارة وتعقيم المصلين وإصطحاب المصلى لسجادته الخاصة قائلا لعل فى دعاء مصلٍ فى جماعة قبول من الله وتنجح فيما فشل فيه الطب والإدارة.