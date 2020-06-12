AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عداد كورونا.. ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة

الصحة: تعافي 9786 من الإصابة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 وفاة

الصحة: ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 10289

عداد كورونا.. الصحة: 38284 مصابا .. 10289 حالة شفاء.. 1342 وفاة

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

ترشيحاتنا

برشلونة يقرر الاستغناء عن فيليبي كوتينيو بـ 80 مليون يورو

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور لـ شريهان أثارت الجدل

بين الكلاسيكية والجرأة.. سيارة مارلين مونرو الشرق لها طابع خاص

لجنة مكافحة كورونا: مصر تصل لذروة الإصابات خلال الشهر الجاري.. فيديو

بعد سؤاله عن ابنته المصابة بـ كورونا.. خالد الغندور يدعو لـ مصطفى شوبير

ضربوا الأطباء وكسّروا الأجهزة.. التفاصيل الكاملة لـ تعدى أهالي متوفى بـ كورونا على طاقم مستشفى القناطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ جمبسوت جذاب.. هيدى كرم بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها