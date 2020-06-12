رضا لاشين: تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام يعيد استثمار 5 تريليونات جنيه معطلة

قال الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن شركات قطاع الأعمال العام تعد عصب الاقتصاد القومى لمصر وهى احد وسائل الدولة المضمونة لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث تمتلك مصر 8 شركات قابضة تتبعها 119 شركة تابعة بخلاف 107 شركة أخرى تتبع وزارات مختلفة المختلفة أى إجمالى 226 شركة.





وأشار لاشين فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، إلى أن كان حجم أرباح شركات قطاع الأعمال العام الماضى بلغ 11 مليار جنيه بعد أن كانت تحقق خسائر دائمة - فى كافة القطاعات الاقتصادية ومنها: التأمين والغزل والنسيج والتشييد والبناء والكيماويات والبترول والزراعة والاستصلاح والسياحة والأدوية والحديد والصلب والسيارات وخلافه.





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وأضاف يعمل بهذه الشركات 450 ألف عامل وحجم شركات قطاع الاعمال العام يساوى حاليا مايزيد على 5 تريليونات جنيه يشمل كافة الأصول بما فيها الأراضى والمبانى والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل والمناولة بخلاف المخزون من الإنتاج التام والمقومات المعنوية بما فيها العلامات التجارية كلها مملوكة للدولة.





وأضاف أن الهدف الأساسى من تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام هو حسن إدارة مواردها وتطوير الأداء والتأكد من جدوى ضخ استثمارات والحفاظ على الملكية العامة المتمثلة فى ملكية الدولة لتلك الشركات مما يساعد على التوجه الصحيح للدولة بطرح بعض تلك الشركات في البورصة ليكون وسيلة لضخ استثمارات وتمويلات مباشرة جديدة محلية وعالمية وضخ هذه الأموال لزيادة إنتاجها ودعم أنشطتها ورفع ربحيتها. ورفع درجة الشفافية والحوكمة والإفصاح في إدارة تلك الشركات.





ووفقا للتعديلات يجوز دخول تلك الشركات فى شراكات مع كيانات أخرى وإضافة أنشطة أخرى أيضا يمكن تحويل تلك الشركات إلى القانون 159 لسنة 1981 وهو الأساسى للشركات وفى حالة طرح 25٪ من تلك الشركات في البورصة تحول إلى قانون 159 مما يعمل على تشجيع المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار المحلية والعالمية على الدخول فيها وبالتالى زيادة رأسمالها وبالتالى تخفيف الضغط على الموازنة العامة من الصرف على تلك الشركات وتوجهه إلى أوجه صرف اخرى.