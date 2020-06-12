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برلمان

داليا يوسف من صالون تنسيقية الأحزاب: مصر حريصة على تنمية قدرات أفريقيا وإدارة موارد القارة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:46 م
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
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عبد الرحمن سرحان
علقت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، على الدعم القطري لإثيوبيا في قضية سد النهضة، مؤكدةً أن ما يهم مصر في هذا الملف هو دورها الذي تقوم به، إلى جانب موقف القوى الدولية.

وقالت النائبة داليا يوسف، خلال الصالون السياسي الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أنه تم الاجتماع مع أعضاء الكونجرس وكانوا داعمين لمصر وأعربوا عن احترامهم للموقف المصري وسياسة طول النفس ومشاركة مصر في كل المفاوضات، وإعلان مصر مبدأ لا ضرر ولا ضرار، مشيرةً إلى أن هذا الموقف الأمريكي أكبر رد على الموقف القطري.

وأضاف أن لا خلاف على بناء السد، ولو أنه طريقته تمت في 2011 وما كانت مصر تعاني من عدم استقرار سياسي، لكن بالرغم من ذلك لا خلاف على بناء سد النهضة، والخلاف يدور حول السلامة الهندسية وتأثير بناء السد على البيئة، ومدة ملء السد وآليات التنسيق في الإدارة.

وأكدت أن مصر حريصة على تنمية القدرات الأفريقية وإدارة الموارد الأفريقية، التي لا يتمتع بمثلها أي قارة في العالم، لأن المصلحة مشتركة.

وأشارت إلى أن مصر وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، عندما تقدمت بشكوى لمجلس الأمن واعترضت عليها إثيوبي.

وأضافت أن من دعم بناء سد النهضو واستثمرت فيه، كانت دول صديقة، ومصر لم تغير علاقتها بها، مطالبة بأن تحث هذه الدول باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، لأن هذا هو الدور الدولي الذي يجب أن تقوم بها تلك الدول. 
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