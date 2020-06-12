عرض فيلم ونس ضمن أسبوع الفيلم القصير.. غدا

تعرض غدا منصة «مصنع الفيلم العربي القصير»، في بث مباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفيلم الروائي القصير «ونس».



الفيلم من إخراج أحمد نادر، ويأتي عرضه ضمن أسبوع الفيلم القصير الذي تستمر فعالياته حتى 15 يونيو الجاري.





«ونس» فيلم روائي قصير بطولة النجمين عبدالرحمن أبوزهرة ورجاء حسين، الفيلم تدور أحداثه في إطار إنساني حول «محمود ونبيلة» زوجين في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما دون أولاد في بيت هادئ، تقوم الزوجة برعاية زوجها المريض حتى يلقى ربه فتصبح وحيدة تعيش مع ذكرياتها باحثه عن «ونس».



