د. خالد رحومة يكتب: كورونا والطيارة الورق وأحلام الخليفة التائه

لا شك في أن أزمة "فيروس كورونا المستجد" وضعت العالم في مأزق حقيقي حتى الدول المتقدمة لم تستطع التماسك أمام تداعيات هذا الفيروس بالرغم من الإمكانات الهائلة اقتصاديا وتكنولوجيا وصحيا وقفت عاجزة عن المواجهة، فقُدرت الخسائر بأكثر من ٩ تريليونات جنيه وتراجع النمو في اغلب دول العالم حتي وصل لما دون الصفر وتحول لقيم سالبة في بعض الدول في حين حافظ الاقتصاد المصري على استقراره بتوقعات نمو مستقبلية مستقرة وبمعدل نمو موجب بشكل منفرد في شمال أفريقيًا بشهادة المؤسسات الدوليه كستنادرد أند بور وموديز.





دعونا نعود للوراء ليس بالبعيد، ففي بداية الأمر حين أعلن رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون " أن علي جميع البريطانيين أن يستعدوا لفقدان أحبائهم قائلًا: فقدنا السيطرة ولم نعد نستطع فعل شيء"، كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان ٧٠% من الألمانيين سيصابون

وفي المقابل كان رد فعل الرئيس السيسي مختلفًا تمامًا فبث رسالة طمأنينة قائلا "انا مش من الناس اللي بتحب تخوف حد، ان شاء الله إحنا مش خايفين و مطمنين و عندي امل كبير جدا في الله سبحانه و تعالى وهنتعامل مع تطورات الفيروس بشكل لا يحدث فزع للمصريين و يوقع بينهم خسائر في الأرواح "، وهذا ما يسمي "المرونة النفسية" وهو جانب ليس بجديد عن شخصية الرئيس السيسي فرأيناه في السنوات الست الماضية عند وضعه خطة للإصلاح الاقتصادي في وقت انتشار الفساد و انهيار الشعب والدولة علي مدار ٨٠ عام مراهنًا علي تحمل الشعب المصري و صموده من أجل غد أفضل.





ومن الجدير بالذكر أن لولا تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي لما كانت مصر تتحمل وتصمد أمام ضغوط الوضع الراهن الذي استنزف الكثير مما أدخر لهذا اليوم..





ففي الوقت الذي تتداعى فيه اقتصاديات دول تعد من أقوى اقتصاديات العالم، وتفشل في احداث موائمة بين الاقتصاد والحياة، علي النقيض نجد الرئيس السيسي يقرر المواجهة ورفض الاستسلام بالرغم من الظروف التي تعيشها مصر والعالم كله في هذه الفترة لم يترك مجال لليأس، ولعل ذلك يعود في جزء كبير منه إلي اختيار استراتيجية سليمة للتعامل مع الأزمة فبمجرد ظهور الازمة في الصين بدأ بتشكيل مجموعة لإدارة الأزمة طبقًا للمعايير العالمية ، وحرص علي استمرار تنفيذ المشروعات القومية بشكل متوازي مع مبادرات وزارة الصحة، مؤكدًا أن الإدارة المصرية قادرة على صنع المستحيل و رأينا ذلك بوضوح في القطاع الطبي "جيش مصر الأبيض" الذي أصبح بمثابة درع وسيف للدولة، لهم كل التقدير والاحترام علي مجهوداتهم الجبارة في مواجهة انتشار الفيروس.





فهذه الأزمة كانت كاشفة ومنشئة فقد عكست جوهر كل الأفراد والمجتمعات والدول فهناك دول سقطت عنها الأقنعة وظهرت وجوه لها لم تكن مألوفة من قبل.





وكانت منشأة لدول عظمى علي الطريق استطاعت أن تصمد وتتعامل بمرونة كبيرة فلا تنكسر، فمصر التي ادهشت العالم كله لم تواجه الفيروس المميت ولغزه فقط بل مدت يد المساعدة لغيرها بقدر استطاعتها وهو ما يعكس الروح المصرية المناصرة للإنسانية جمعاء.





وقد نكون في الذروة الآن أو بعد قليل علي افتراض أن يتبع التوزيع البيولوجي للفيروس التوزيع الطبيعي المعتدل.





ومازال هناك من يشكك فيما تقوم به الدولة المصرية محاولًا بث الذعر واليأس في قلوب المصريين، هذه المحاولات البائسة من خلال فيروس أشد فتكًا وهو الشائعات التي لا تقل خطورة عن الجائحة التي ضربت العالم كله، فنحن الآن في حرب ضد عدو مجهول غير مرئي وعدو أخر مسموع و علينا الإختيار إما نقف في ظهر قائدنا ورئيسنا للعبور من هذه الأزمة التي لا يمكن أن نتجاوزها بجهود فردية أما الاستسلام و الانسياق خلف الشائعات والأخبار الزائفة.





وقبل أن نقرر الاختيار فلنتذكر مشهد المصريين فوق منازلهم آمنين لديهم قوت يومهم معافين في أبدانهم يلهون مع أبنائهم بالطائرات الورقية التي صنعها الأطفال بأيديهم؛ وتتبخر أحلام الخليفة التائه وتتساقط طائراته المسيرة بحنكة غير مسبوقة من الإستراتيجية والدبلوماسية الفائقة للقيادة السياسية.





فحمدًا لله وحفظ الله مصر.. والاختيار لكم ...