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أخبار العالم

الرئيس الجزائري: خروج الجيش لن يكون إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مشاركة الجيش الجزائري في أي عمليات خارج البلاد لن تتم إلا بموافقة البرلمان وباحترام القانون الدولي.

وأوضح تبون، في مقابلة صحفية، أن الجيش الجزائري سبق وأن أجرى عمليات خارج البلاد، ولكن خروج الجيش لن يكون إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد.

وأضاف الرئيس الجزائري أن "النظام شبه الرئاسي قد يكون الأنسب مع مراعاة خصوصيتنا، ومسودة الدستور قابلة للنقاش والإثراء للخروج بدستور توافقي".

وتابع تبون "سلمت الكثير من صلاحياتي الدستورية لرئيس الوزراء"، مؤكدًا أن الجزائر "تحارب تفشي فيروس كورونا بشكل علمي وعملي بقدر الإمكان".
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