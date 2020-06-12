أخبار الرياضة السعودية .. نجم الزمالك يقترب من نادي الوحدة.. تجهيز 155 محكّمة لمباريات الدوري

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، اليوم الجمعة 12-6-2020 ، العديد من الأخبار الخاصة بالرياضة السعودية ونرصد لكم أبرزها فيما يلي ..





قرر الجهاز الفني والاداري لـ نادي الاتفاق السعودي عقد اجتماع صباح غد السبت لـ وضع برنامج الإعداد للفريق استعدادا لاسئناف بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 اغسطس المقبل.









أعلن موقع دوري بلس السعودي عن تتويج النجم عبدالراوق حمدالله نجم النصر السعودي بـ افضل لاعب للموسم الجاري 2019-2020 بدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وفقا لـ تصويت الجماهير.









أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الجمعة، توصله لاتفاق يقضي بتجديد عقد أحد مهاجمي الفريق ولاعبيه المخضرمين.









يبدو أن الدوري السعودي لكرة القدم مع موعد مع تجربة جديدة ورائعة عند عودة المنافسات للنشاط المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".





اقترب محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك من الانضمام لفريق الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



