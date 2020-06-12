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توك شو

أستاذ أمراض كبد: لو 80% من الشعب ارتدى الكمامة لفترة معينة كورونا هينتهى.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى إن هناك إلتزاما بين الشعب المصري بارتداء الكمامات وهذا أمر إيجابى، لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد الخياط خلال استضافته ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، بضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، لأنها تحمى من الاصابة بفيروس كورونا بنسبة من 80% لـ 90%.


وأكد أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى ، ضرورة عدم ذهاب مصابي كورونا للمستشفيات إلا فى حالة الشعور بضيق التنفس.


من جانبه، قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، أن مصر لا تستطيع تطبيق الإغلاق الكامل لمواجهة كورونا، لافتا أن لو 80% من أى شعب التزم بارتداء المستلزمات الوقائية مثل الكمامات لفترة معينة،سيختفي منها الفيروس تماما.

 

وأكد أشرف عمر، أنه لا يوجد دولة فى العالم تقوى على الإغلاق الكامل لمواجهة كورونا.

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