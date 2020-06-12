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رياضة

اخبار الرياضة | زوجة فايلر تحسم مصيره .. وكورونا يضرب الترسانة وطبيب المنتخب .. الوداد المغربي يستعد للأهلي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:52 م
فايلر وجاريدو وكورونا
فايلر وجاريدو وكورونا
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حسن العمدة
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة مقترح تطبيق دورى المجموعتين الموسم القادم فى حال إلغاء الدورى الممتاز النسخة الحالية.

تحدثت زوجة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلي حول ما تردد من أخبار بشأن رحيله زوجها عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، اتخذ قرارًا هامًا بخصوص مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

أعلن نادي الترسانة إصابة عضو مجلس الإدارة علي خطاب وزوجته بفيروس كورونا المستجد. 

أصيب طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطني ونادى الزمالك السابق، بفيروس كورونا وذلك بعدما جاءت نتيجة التحاليل التي أجراها إيجابية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

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