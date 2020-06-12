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رياضة

أصحاب القدرات الخارقة.. بيراميدز يصنع روبوت لـ المهدي سليمان

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
صنع  نادي بيراميدز روبوت خاصا بـ المهدي سليمان حارس مرمى الفريق في ظل توقف الدوري المصري منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ بيراميدز صوره لـ روبوت وقامت عن طريق الفوتوشوب بتركيب وجه حارس المرمي المهدي سليمان

وعلقت: " يُصنع في بيراميدز حراس المرمى أصحاب القدرات الخارقة فقط"


وكان  نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "صدى البلد"، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع عمار حمدي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بشكل نهائي.
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