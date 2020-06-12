نجوى طنطاوى تحصل على الماجستير فى المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف

حصلت الكاتبة الصحفية نجوى طنطاوى على درجة الماجستير بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس تحت عنوان المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية.





تكونت لجنة الحكم على الرسالة من د. محب كامل الرافعى وزير التربية والتعليم الاسبق ود.نجوى كامل استاذ الصحافة باعلام القاهرة مشرفا وريهام رفعت الاستاذ بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئى ود.نرمين الازرق استاذ الصحافة بإعلام القاهرة.





تعرضت الدراسة بالتحليل للموضوعات الاستقصائية البيئية المنشورة في عدد من الصحف المصرية وتحليل اسباب ندرة المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية من خلال مقابلات مع القيادات التحريرية بالصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة ومقابلات مع الصحفيين الاستقصائين وخبراء الاعلام البيئى من اعضاء جمعية كتاب البيئة وعرض رؤيتهم للصعوبات التى تواجه الصحافة الاستقصائية البيئية وكيفية التغلب عليها وتقدم الرسالة تصورا مقترحا لدعم المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة.





وأشاد الرافعى بالرسالة وباهتمامها بالدراسة النوعية بينما اعتبرتها د. ريهام رفعت أنها من أهم الرسائل التى قدمت فى المعهد خلال الفترة الأخيرة قائلة انها تعد مرجع مهم للباحثين فى هذا المجال.





وقالت .د.نجوى كامل أن الرسالة بذل فيها مجهود شاق يستحق الإشادة.