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رياضة

مصدر بالإسماعيلي: حتى الآن لا يوجد مذكرة رسمية لمعاقبة ثنائي الدراويش

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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نانسي إبراهيم
أكد مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي، أنه حتي الآن لا يوجد مذكرة رسمية لمعاقبة ثنائي الدراويش أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا بسبب مشاركتهما في مباراة خماسية.

ولعب الثنائي مدبولي ودونجا في مباراة خماسية منذ أيام قليلة، وخرجت عدة أخبار تشير إلي قيام النادي الإسماعيلي بمعاقبة اللاعبين بسبب عدم إستئذان مدير الكرة في الإسماعيلي بالإضافة إلي الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": "لم يتم حتي الآن إصدار مذكرة رسمية بمعاقبة اللاعبين أحمد مدبولي ودونجا".

وتابع المصدر في تصريحاته الخاصة: "سيتم التواصل مع الثنائي ومعرفة القصة كاملة منهم وبعدها سيتم تقييم الأمر، وفي النهاية هناك لوائح في الفريق تطبق علي الكل".

واختتم المصدر تصريحاته لـ"صدي البلد": "أتمنى من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والتأكد من صحة الخبر قبل نشره".
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