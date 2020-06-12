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توك شو

شكرا لكل اللي تابعوني.. آمال ماهر تعلن تصدرها تريند تويتر من أمام الأهرامات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:13 م
المطربة أمال ماهر
المطربة أمال ماهر
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلنت المطربة أمال ماهر عن تصدرها للتريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال إحيائها حفلا غنائيا من أمام الأهرامات بدون جمهور.

وقالت أمال ماهر : "بشكر كل اللي تابعوني وشكرا ليكم جميعا".

بدأ حفل النجمة آمال ماهر مباشرة مساء اليوم الجمعة من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات وذلك علي الهواء وبدون جمهور.

وبثّ الحفل حصريًا عبر منصة "شاهد "VIP و"MBC مصر"، و حرصت آمال على قراءة رسائل جمهورها عبر البث المباشر، وغنت للراحلة وردة "وعملت إيه فينا السنين".

وغنت آمال ماهر مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية.
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